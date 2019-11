Nouvelles bineuses entre-rangs signÃ©es Bednar

L’entreprise Bednar propose deux nouvelles machines pour un binage des entre-rangs précis, il s’agit du Row-Master RN et du Row-Master RN_S.

En fait, ces deux bineuses entre-rangs ont été conçues pour rompre la croûte de terre dans les cultures de maïs, de betteraves sucrières, de tournesol et d’autres plantes cultivées en rangs. Rompre la croûte permet notamment d’augmenter la quantité d’air présente dans le sol et de rendre la gestion de l’eau plus efficace. Effectivement, le binage réduit l’évaporation de l’eau et améliore la capacité d’infiltration du sol.

Les bineuses Bednar peuvent être équipées d’un dispositif de suivi optique CultiCam qui est capable de guider la machine très peu de temps après la sortie du couvert. Durant l’opération de binage, il sera également éventuellement possible d’appliquer de l’engrais liquide ou en granulés sur le couvert.