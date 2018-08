Semoir tempo 24 rangs de Väderstad

Väderstad offre le semoir Tempo en version 24 rangs. Il dispose d’un interrang de 450 mm à 508 mm pour semer notamment de canola. Le modèle L 24 vient s’ajouter aux Tempo L 12, L 16 et le dernier L 18, commercialisé depuis l’automne dernier. Il offre une capacité de 25 litres avec distribution PowerShoot, une trémie à engrais de 5000 litres montée sur essieu télescopique et la distribution Fenix III associée aux éléments capables de semer 350 kg/ha à 15 km/h. Le contrôle par iPad et l’application E-Control de Väderstad permettent de communiquer sans fil les données de chaque graine présente dans le semoir. Le tout s’effectue en temps réel afin de connaître la qualité de semis, les doubles et les manques, la distance dans le rang et la densité de semis. Le nouveau Tempo L 24 entrera en production en novembre 2018.