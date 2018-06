Table d’épandage Horizon de Joskin

Joskin introduit la table d’épandage Horizon sur ses Tornado 3. Les épandeurs à caisse étroite Tornado 3 T5513/14V (14 m3) et T6013/16V (16 m3) simple essieu de la gamme peuvent être équipés de la table d’épandage Horizon. L’éparpilleur Horizon se constitue de deux barres hérissons horizontaux agressifs d’un diamètre de 600 mm avec une rotation de 300 tr/min et de deux disques d’épandage de forme ovoïde d’un diamètre maximal de 1100 mm de diamètre et d’une rotation de 425 tr/min. Ce grand diamètre permet un épandage large et homogène, même à faible dosage. La table d’épandage est conçue pour émietter et projeter sur de grandes largeurs tous types de produits allant du fumier, du compost, de l’écume, de la chaux, des fientes et plus. Ces épandeurs sont équipés en standard d’une porte-guillotine étanche, d’une hotte et du boîtier de commande Ferti-Control 4000.