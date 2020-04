Nouvelle gamme d’épandeurs Fliegl

Fliegl, qui s’est offert l’entreprise Brochard en juillet 2019, vient de terminer la fusion et a ainsi renommé la division Brochard Agriculture. Un changement de nom, mais aussi une intégration des composants Fliegl et des techniques d’épandage utilisées afin d’uniformiser la future gamme d’épandeurs Fliegl.

Les machines proposées à l’avenir sous le nom de Fliegl seront le modèle d’entrée de la gamme Junior, un épandeur à un essieu. Celui-ci est équipé de rouleaux d’épandage verticaux et est disponible avec un volume de chargement de 12 m³ ou 14 m³. Pour l’épandage professionnel, il est disponible avec deux rouleaux mélangeurs horizontaux et un épandeur à disque variable varioSPLASH d’une largeur allant jusqu’à 20 m. De plus, la future gamme de produits professionnels Muck Control comprend aussi des épandeurs qui permettent de répartir de grands chargements de manière contrôlée. À l’avenir, ils seront proposés en tandem avec un volume de chargement de 22 m³ et de 25 m³ de série. Le plus grand épandeur universel Fliegl KDS 390 proposé dans la version tridem a une capacité de 32 m³ et une largeur d’épandage maximale de 24 m. Le système de contrôle automatique RDS Fliegl SpreaderControl est Isobus et dispose d’un dispositif de pesage et d’accélération GPS disponible en option.