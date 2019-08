Une application pour calculer les pertes de grains

New Holland a développé l’application utilisable sur un téléphone intelligent Grain Loss Calculator. Cette application permet, entre autres, d’optimiser les réglages de la moissonneuse-batteuse. Il suffit d’entrer la marque et le modèle de votre moissonneuse-batteuse, ainsi que la largeur de la barre de coupe et de l’ensemble de nettoyage (les passes). Par la suite, il faut sélectionner le type de culture parmi les 30 proposés et entrer le rendement de la culture. Pour conclure, il suffit d’entrer la quantité de grains comptés dans la surface évaluée. L’application calcule instantanément votre perte de grains en exprimant le résultat en pourcentage et en kilogrammes par hectare. Une fois la perte de grain calculé, l’application vous redirige vers une autre, soit Harvest Excellence de New Holland. Cette dernière optimisera les réglages de votre moissonneuse-batteuse en tenant compte des conditions du sol et des cultures. L’application Grain Loss Calculator est disponible sur iOS et Android et offerte au téléchargement.

