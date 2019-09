Canarm Ltd. aquiert Faromor Ltd.

Canarm Ltd. acquiert Faromor Ltd. un fabricant de premier choix pour les systèmes de ventilation naturelle basé à Shakespeare, en Ontario. Les deux sociétés entretiennent des relations étroites au fil des ans et, avec cette acquisition, vont combiner leurs gammes de produits pour apporter le meilleur des deux dans le secteur de la ventilation agricole.

Cette opération confère à Canarm AgSystems, une unité commerciale de Canarm Ltd. Brockville, en Ontario, un énorme avantage concurrentiel stratégique. En acquérant Faromor, nous obtenons les ressources nécessaires pour consolider notre position de leader mondial pour des solutions innovantes en ventilation dans le secteur agricole. Nous serons non seulement en mesure de proposer des systèmes de ventilation plus complets, mais aussi un groupe d’experts spécialisés, désormais combiné, sera désormais en mesure d’anticiper, de développer et de fournir des solutions de ventilation avancées aux éleveurs dans tous les secteurs de l’agriculture.

PUBLICITÉ

Faromor a une riche histoire qui remonte à 1978, année où il a commencé à fabriquer et à commercialiser des systèmes de ventilation naturelle pour le secteur agricole. Aujourd’hui, Faromor est devenu une icône pour les systèmes de ventilation naturelle dans le monde entier, en promouvant et en mettant l’accent sur le développement et l’amélioration des produits de la liste déjà offerte.

Canarm AgSystems, est un fabricant basé à Arthur, en Ontario, en ventilation et équipement technologique pour les fermes. Canarm AgSystems est un fournisseur de confiance pour les éleveurs de porcs, de bovins et de volailles depuis 80 ans, offrant des solutions d’équipement pour animaux allant de l’installation la plus simple aux systèmes les plus avancés sur le plan technologique.

Nous sommes ravis de cette étape supplémentaire pour notre vision qui consiste à devenir un chef de file reconnu de la ventilation agricole pour les marchés bovins, porcins, volailles et autres et de fournir une solution éprouvée aux producteurs.

Faromor continuera à opérer à partir de ses installations de Shakespeare, en Ontario, avec les mêmes personnes et le même travail de qualité sur lequel vous comptez au fil des ans.