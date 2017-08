À la ferme Clerval, le mur de l’extrémité de l’étable était complètement occupé par les ventilateurs et une grande porte. Impossible d’en ajouter davantage.

C’était sans compter sur l’ingéniosité de François Leclerc de la ferme Clerval de Saint-Zéphirin-de-Courval. Rencontré dans le cadre d’un reportage pour Le Bulletin des agriculteurs de juillet-août 2017, le producteur laitier s’est dit très heureux du résultat. Les vaches reçoivent un plus grand débit d’air et sont ainsi plus confortables.