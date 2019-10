FAC accorde 1,5 million de dollars pour 94 projets communautaires au Canada

Financement agricole Canada (FAC) accorde 1,5 million de dollars au titre du fonds AgriEsprit de FAC à 94 groupes communautaires partout au Canada afin d’appuyer la réalisation de projets d’immobilisations en milieu rural.

« Le fonds AgriEsprit de FAC représente pour nous une autre occasion de travailler en partenariat avec des organismes communautaires qui offrent du soutien aujourd’hui tout en gardant à l’esprit les générations futures », explique Sophie Perreault, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation à FAC. « Je suis extrêmement heureuse que plus de 80 % des projets soient écoénergétiques ou liés à la réduction des déchets cette année, ce qui permet de progresser à grands pas sans laisser d’empreintes environnementales profondes. »

Cette année, le fonds AgriEsprit de FAC a attribué entre 5 000 $ et 25 000 $ à des projets communautaires qui améliorent la vie dans les collectivités ou qui contribuent à leur développement durable. Ces fonds servent notamment à l’achat et à l’installation d’équipement, à la rénovation et à l’amélioration de l’efficacité énergétique d’édifices, à des travaux de réparation, ainsi qu’à l’achat de matériel de sauvetage et d’incendie.

Au cours des 16 dernières années, le fonds AgriEsprit de FAC a appuyé plus de 1 263 projets, ce qui représente un investissement de plus de 15 millions de dollars.

La prochaine période de présentation des demandes débutera le 1er mars 2020. Nous encourageons les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités et les organismes sans but lucratif qui souhaitent recevoir du financement à consulter les critères d’admissibilité, à voir les projets lauréats des années passées et à présenter une demande en ligne à www.fondsagriespritfac.ca.

Au Québec, les projets suivants recevront du financement :

PUBLICITÉ # Organisme Montant Projet 1 Grenier aux Trouvailles (Partage sans faim) 25 000 $ Installation d’une chambre froide et aménagement d’une cuisine dans le nouvel immeuble de cet organisme qui offre des activités en sécurité alimentaire et des pratiques durables en matière d’alimentation 2 Le Centre Nature Saint-Basile – Portneuf inc. 25 000 $ Remplacement des fenêtres et du système de chauffage du pavillon d’accueil de cet espace récréatif public 3 Association des loisirs communautaires de Thorne 25 000 $ Achat et installation de nouvelles fenêtres pour le centre communautaire 4 Bouffe laurentienne 20 000 $ Achat et installation de chambre froide et de chambre de congélation pour appuyer la création d’un comptoir alimentaire mobile afin de récupérer les denrées en fin de vie et les distribuer aux personnes défavorisées. 5 Coopérative de Solidarité de Dixville 20 000 $ Réfection de la toiture, changement des fenêtres et réalisation d’une terrasse pour ce lieu de rassemblement de services communautaires accessibles au grand public 6 Municipalité de Saint-Cyprien 20 000 $ Isolation du toit du centre communautaire municipal 7 Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 20 000 $ Achat des équipements frigorifiques pour conserver les dons en denrées pour ce comptoir alimentaire 8 Comité des loisirs de Sainte-Élizabeth-de-Warwick 20 000 $ Installation d’un système de chauffage et d’éclairage dans le pavillon multifonctionnel et aménagement du parc municipal 9 Ville de Richmond 18 200 $ Achat et installation des éclairages DEL pour la glace de l’aréna et réparation du déshumidificateur 10 Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. 15 000 $ Construction d’un cabanon urbain, avec un jardin communautaire sur son toit qui sera accessible pour l’ensemble des jeunes fréquentant cet organisme 11 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 13 500 $ Installation et mise à niveau des systèmes électrique et de chauffage du bâtiment multifonctionnel municipal 12 Défi Jeunesse Québec inc. 11 500 $ Achat d’un camion pour le transport des légumes récoltés pour approvisionner les banques alimentaires tout près et plus éloignées 13 Provisions communautaires 10 000 $ Achat d’un camion réfrigéré pour mieux transporter les aliments au profit des familles dans le besoin 14 Municipalité du Canton Clermont 7 000 $ Achat et installation de systèmes de chauffage et d’éclairage à DEL ainsi que des fenêtres dans le bâtiment municipal à usages multiples 15 Moisson Rive-Sud 6 800 $ Achat du transpalette pour appuyer le programme de Récupération des denrées des supermarchés

