« Le fonds AgriEsprit de FAC représente un investissement dans les régions rurales du Canada, déclare Sophie Perreault, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation à FAC. Il nous permet de nous associer à des personnes et à des groupes qui consacrent leur temps et leur énergie à l’amélioration de leurs collectivités. »

Par l’entremise de son fonds AgriEsprit, FAC attribue entre 5000 $ et 25 000 $ à des projets d’améliorations communautaires comme l’amélioration d’hôpitaux et de centres médicaux, d’équipement d’incendie et de sauvetage, de terrains de jeux, de banques alimentaires, de bibliothèques, d’arénas, de piscines, de centres récréatifs et de centres communautaires.

À l’échelle nationale, FAC a reçu 1214 demandes cette année, ce qui démontre clairement l’attachement des populations rurales canadiennes au bien-être de leurs collectivités. Au cours des 14 dernières années, le fonds AgriEsprit de FAC a appuyé près de 1100 projets, soit un investissement de plus de 12 millions de dollars.

La liste nationale complète des projets sélectionnés se trouve à www.fondsagriespritfac.ca.

La prochaine période de présentation des demandes débutera au printemps 2018. Nous encourageons les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif qui souhaitent recevoir du financement à consulter les critères d’admissibilité et à présenter une demande en ligne à www.fondsagriespritfac.ca.

FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 31 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie agricole et agroalimentaire. Nos profits sont réinvestis dans l’industrie et dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. Visitez fac.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et sur Twitter @FACagriculture.