FAC inaugure un nouveau bureau régional à Beauharnois

Financement agricole Canada (FAC) a inauguré le 31 mai dernier un nouveau bureau régional à Beauharnois. Le nouveau bureau régional situé dans le développement Espace 30, permettra de mieux servir la clientèle et de mieux couvrir le territoire.

Les membres de l’équipe de FAC de Beauharnois sont issus de la fusion des anciens bureaux de FAC situés à Salaberry-de-Valleyfield et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont ainsi les premiers occupants d’Espace 30.

Le nouveau bureau régional situé au 925, rue du Caryer, à Ville de Beauharnois, permettra de mieux servir les 300 clients actuels, étant plus près de l’autoroute 30. Avantageusement situé en Montérégie Ouest, il permettra de bien desservir les clients des MRC de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, Haut St-Laurent, Jardins-de-Napierville et Haut-Richelieu.

PUBLICITÉ

« À FAC, nous avons l’expérience client à cœur », déclare Alain Beaudry, directeur régional Ouest du Québec à FAC. « Lorsque notre bail est venu à échéance à Salaberry-de-Valleyfield et à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons vu une occasion de nous assurer que l’emplacement de notre bureau soit conséquent avec notre engagement envers notre excellent service à la clientèle. Nous avons effectué une étude de marché, et avons constaté que la Ville de Beauharnois était un endroit plus central pour nos clients. »

La vision d’avenir de FAC pour le bureau de Beauharnois est d’offrir des services accessibles, de proximité, avec une équipe plus grande afin soutenir le développement du secteur agricole très dynamique de la Montérégie Ouest. Le nouvel espace de travail permettra à l’équipe de mieux répondre aux besoins de la clientèle et de l’industrie agricole de la région dans son ensemble.

PUBLICITÉ

« Jamais l’agriculture n’a autant compté au Canada et dans le monde. L’agriculture est la pierre angulaire d’une économie canadienne forte et saine et le Canada possède un des systèmes alimentaires les plus fiables au monde en matière de salubrité des aliments », explique Alain Beaudry. « C’est une période intéressante pour l’industrie et pour nos clients car l’agriculture, c’est l’alimentation et l’alimentation, c’est la santé. Nous sommes ravis de continuer à fournir aux entrepreneurs agricoles des solutions de financement, de l’assurance, des logiciels et des événements d’apprentissage dont ils ont besoin pour réussir, à partir de notre nouveau bureau, à Beauharnois. »

Huit employés permanents seront situés au bureau de Ville de Beauharnois. Le nouvel espace permettra d’accueillir jusqu’à 13 employés dans le futur. L’espace occupé par le bureau est de plus de 4000 pieds carrés et le bail a été signé pour cinq ans, à partir de mars 2018.

Espace 30 Beauharnois est un vaste projet commercial de plus de 55 millions de dollars en bordure de l’autoroute 30 et est une réalisation du consortium formé du Groupe Custeau, du Groupe Lagacé Immobilier et du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Au sujet de Financement agricole Canada

FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 33 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie agricole et agroalimentaire. Nos profits sont réinvestis dans l’industrie et dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. Visitez fac.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter à @FACagriculture.