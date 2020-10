FAC verse des dons aux écoles pour favoriser l’apprentissage en luttant contre la faim

Financement agricole Canada (FAC) verse encore une fois une contribution de 100 000 $ à des programmes d’aide alimentaire en milieu scolaire à l’échelle du Canada dans le cadre de la campagne annuelle de la société d’État pour aider à réduire la faim.

PUBLICITÉ

Pour la quatrième année consécutive, FAC appuie les programmes d’aide alimentaire en milieu scolaire offerts dans 100 écoles canadiennes dans le cadre de FAC en campagne contre la faim. Les écoles bénéficiaires sont sélectionnées en fonction des besoins par les employés des bureaux de FAC situés aux quatre coins du pays.

« Les programmes d’aide alimentaire en milieu scolaire ont plus que jamais besoin de notre aide », affirme Michael Hoffort, président-directeur général de FAC. « La pandémie mondiale a créé davantage de difficultés pour les familles et les nouvelles exigences d’emballage des aliments font augmenter les coûts que doivent payer les écoles pour fournir des repas sûrs et sains. Aucun enfant ne devrait avoir à apprendre le ventre vide. »

Même si les tournées en tracteur qui visent à recueillir des aliments et qui bénéficient d’une grande visibilité ont été annulées cette année en raison de la pandémie, FAC continue de travailler avec les partenaires de l’industrie pour recueillir des dons en espèces et en aliments pour les banques alimentaires canadiennes.

PUBLICITÉ

FAC acceptera des dons jusqu’au 15 octobre dans tous ses bureaux à travers le Canada. La totalité des dons sera remise aux banques alimentaires canadiennes et toute personne peut visiter le site facencampagnecontrelafaim.ca pour faire un don en ligne. Un don de 1 $ permet de fournir trois repas. Une livre de nourriture équivaut à un repas.

FAC a également fait don de 280 000 $ à des associations de banques alimentaires nationales et provinciales ce printemps pour aider les gens qui éprouvaient des difficultés à se procurer des aliments nutritifs pendant la pandémie. FAC est un commanditaire national du Mois de l’action contre la faim de Banques alimentaires Canada, qui a eu lieu en septembre.

PUBLICITÉ

Depuis 2004, FAC en campagne contre la faim a recueilli plus de 65 millions de repas et l’enthousiasme des sociétés partenaires de FAC est l’une des principales raisons qui expliquent le succès que connaît le programme année après année.

Les principaux partenaires sont BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., The Meat Factory Limited, Courchesne Larose, Chenail Fruits & Légumes, Moissonneurs Solidaires, Canadawide, Bonduelle, Paysan et duBreton . Par l’intermédiaire de FAC en campagne contre la faim, ils se sont engagés à fournir des dons en aliments et en argent pour nourrir ceux qui ont faim. Au nombre des autres partenaires, on compte : Parrish & Heimbecker Limited, Windset Farms, Co-op , Ray-Mont Logistics International , Nutrigroupe , Groupe Vegco Inc , et BASF Canada.