GEA a annoncé le lancement en Amérique du Nord de sa citerne routière série STR, le dernier-né de la gamme d’équipements de gestion du fumier de GEA. La citerne routière STR est conçue pour accélérer et faciliter le transport du lisier en permettant à un camion-remorque de transporter le réservoir de lisier sur la route et, le cas échéant, directement dans le champ pour l’épandage.

Avec la croissance des fermes, le lisier est transporté sur des distances de plus en plus longues afin de distribuer adéquatement les fertilisants. Dans ces conditions, l’utilisation d’un épandeur de fumier traditionnel attelé au tracteur agricole n’est plus rentable en raison des limites de vitesse pour les véhicules considérés lents, de la consommation élevée de carburant et de l’usure accrue de l’équipement, en particulier des pneus du tracteur. Comme de nombreuses exploitations ont déjà un camion-remorque disponible pour transporter les récoltes et pour d’autres fins, la citerne routière STR offre une alternative économique pratique. La citerne routière STR constitue également un investissement viable pour les fermes ne possédant pas de camion-remorque, car le coût total de propriété est généralement inférieur au coût d’un épandeur et d’un tracteur dédiés.

Le réservoir non circulaire en acier inoxydable comprend des déflecteurs internes pour une excellente stabilité sur route tandis que le châssis de remorque éprouvé conçu par Manac, fabricants reconnus de semi-remorques, assure la durabilité et la fiabilité. La série STR facilite le transport du lisier de la ferme au champ grâce à son tuyau de décharge articulé de 30 pieds intégré qui permet un transfert rapide du lisier sans avoir à fixer des tuyaux ou autres accessoires et à amorcer le transfert. Sa capacité à servir d’épandeur, grâce à sa valve rotative et son jet d’épandage, est un autre avantage majeur pour une application rapide sur un sol dur suite aux récoltes fourragères. Les fonctionnalités de la citerne routière STR peuvent être activées par des leviers de commande ou au creux de la main de l’opérateur grâce à la télécommande intuitive sans fil pour une visibilité optimale durant les opérations. Onze modèles de citerne sont offerts avec deux, trois ou quatre essieux, des longueurs de réservoir de 40 à 47 pieds (12.2 à 14.32 m) de long et des capacités de 4 900 à 8 800 gallons imp.

Les modèles de citerne routière STR ont été conçus conformément aux normes du Code de la route et celles de Transports Canada et ainsi que selon les limitations GVWR (masse totale autorisée pour un véhicule routier ou une remorque, quand il est chargé) ce qui rend la citerne routière de GEA sécuritaire et mieux adaptée pour circuler sur un réseau routier plus large et varié qu’un épandeur de fumier conventionnel tiré par un tracteur.

La citerne routière STR de GEA convient aux secteurs laitiers, porcins et bovins, en particulier aux exploitants agricoles qui possèdent plusieurs sites et les entrepreneurs de travaux à forfait qui doivent transporter de gros volumes de fumier en peu de temps et sur une distance au-delà de six kilomètres. Les fermes maraîchères ou productrices de céréales, dont le système de culture le permet, sont également ciblées comme utilisateur potentiel d’une citerne routière pour épandre directement le fumier au sol dans les champs.

À propos de GEA

