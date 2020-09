Des innovations en productions animales

Un aspect intéressant de la pandémie de Covid-19, c’est que nous n’avons plus besoin de faire de longs voyages pour assister à des événements agricoles. Du 15 au 18 septembre avait lieu le Canada’s Digital Farm Show, la version web et mobile du traditionnel Canada’s Outdoor Farm Show de Woodstock, Ontario.

Il suffit de s’inscrire et de consulter les différentes sections. Des diffusions en direct étaient offertes et il était même possible d’y retourner. J’ai assisté à l’Innovation Showcase : Livestock Category, Introduction to Gemini, the Newest Robot from Boumatic et Make Smart Manure Aeration Work.

PUBLICITÉ

Après, j’en ai profité pour aller visiter leurs kiosques, prendre les dépliants des différents produits, clavarder avec les représentants et demander des photos pour mon article.

Voici quelques innovations intéressantes qui ont retenu mon attention pour les productions animales.

Nouveau robot chez Boumatic

Avec la fusion de Boumatic Robotics et de Boumatic, la compagnie Boumatic a voulu revoir au complet la conception de son robot pour le rendre conforme aux autres standards des équipements de traite de la compagnie. En entrevue, Mario Gladu explique que les trois concepts de base des produits Boumatic sont : traite complète, rapide et en douceur. Il offre une meilleure qualité de traite, traite par l’arrière, vide plus stable, en plus d’un nouveau design. Le robot simple ou double est dorénavant produit au Wisconsin, comme les autres produits de la compagnie.

Contact : Mario Gladu, [email protected]

https://boumatic.com/ca_fr/

Aération en continu des fumiers avec Dairypower Equipment

Le système d’aération en continu de Dairypower Equipment, le Smart Manure Aeration system, est installé sur le béton au fond du réservoir de fumier. Il pousse de l’air en continu dans le fumier. Cela permet d’avoir un fumier qui reste liquide et homogène à l’année. Il est donc prêt à être collecté à tout moment. Cela crée une réduction d’émissions d’odeurs et de gaz comme le méthane, l’ammoniac et le sulfure d’hydrogène. Le fumier est constamment dans un milieu aérobique.

« Nous obtenons une augmentation spectaculaire de la teneur en azote, environ 77% d’augmentation du niveau nutritif d’ammoniac et 48% d’augmentation du niveau d’azote total disponible dans le fumier », dit Adam Steward, directeur du développement des affaires pour Dairypower Equipment. Le produit est nouveau en Amérique du Nord, mais installé depuis plus de nombreuses années en Europe. La compagnie est irlandaise et la plus vieille installation a 26 ans.

Contact : Adam Steward, [email protected]

https://www.dairypower.com/en_ca/home/

Purification d’air avec Onega Solutions

La compagnie Onega Solutions offre un purificateur d’air, Ogena Shield, qui aide à réduire la présence de bactéries, virus, moisissures, composés organiques volatiles, odeur et fumée de l’air. Le but est d’offrir un environnement plus sain pour les animaux et les travailleurs. Le produit est utile en ce temps de pandémie de COVID-19, selon les propos du vétérinaire pour la compagnie Lucas Pantaleon. Il ne nécessite pas de remplacement de filtres, fonctionne 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et peut être installé dans le bâtiment d’élevage, dans la salle à manger, dans le vestibule et la laiterie. Il est offert en trois modèles selon le volume d’air à traiter.

Contact : Mark Beaven, [email protected] [email protected]

https://ogenasolutions.com

Ventilateurs écoénergétiques pour Pols Ltd

Pols Ltd offre le MagFan de la compagnie Dacs, un ventilateur danois qui réduit la facture énergétique de 70% comparativement aux principaux compétiteurs mondiaux. Il offre les caractéristiques suivantes : capacité de 47 000 cfm (80 000 m3/h), réduction des émissions de CO2 des deux tiers, ainsi qu’un départ doux suivi d’une accélération. Le ventilateur offre une ventilation positive. Des rideaux intérieurs se ferment lorsque les ventilateurs ne fonctionnent pas. D’abord mis en marché dans le secteur de la volaille, le produit est de plus en plus en demande pour les porcheries et les étables laitières, explique Mathew Daniel de Pols Ltd, le distributeur du MagFan.

Contact : [email protected]

https://www.polsltd.ca

https://dacs.dk