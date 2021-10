Les Éleveurs de porcs de la Montérégie s’impliquent pour contrer l’insécurité alimentaire

MONTÉRÉGIE, 26 OCTOBRE 2021 – La période des fêtes approche à grands pas et les Éleveurs de porcs de la Montérégie sont heureux d’offrir un don de 2 000$ en viande de porc à chacune des trois banques alimentaires de la région.

En plus de ce don en nature totalisant 6 000$, les Éleveurs de porcs de la Montérégie ont remis un chèque de 1 250$ à Moisson Rive-Sud, pour une commandite totale 7 250$. Cette remise de fond a été rendue possible grâce au partenariat entre les Éleveurs de porcs du Québec et le réseau des Banques alimentaires du Québec d’une valeur de 145 000$ sur six ans.

Pour le président des Éleveurs, monsieur François Nadeau, l’engagement social est une source de fierté; « pour nous, s’impliquer dans nos communautés et faire notre part pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire en Montérégie, c’est important. »

Rappelons qu’on retrouve près de 600 fermes porcines et plus de 850 éleveurs de porcs en Montérégie.