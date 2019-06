Les Jardins Fruités réduisent leur empreinte écologique

Les « Kiosques Verts » des Jardins Fruités de la Mauricie débuteront leurs activités à compter du 12 juin prochain. À ce moment, la clientèle remarquera une différence majeure dans une vingtaine de points de vente. Concrètement, des panneaux solaires alimenteront une chambre froide intégrée au kiosque.

Ces panneaux solaires diminueront, entre autres, l’empreinte écologique des Jardins Fruités, en plus d’apporter d’autres bénéfices.

« Ça fait quelques années que je rêve de voir réaliser ce super projet. C’est l’an dernier, avec l’été chaud qu’on a eu, que je me suis dit qu’il était temps de passer à l’action et d’installer des panneaux solaires et des chambres froides. Les chambres froides permettront de conserver les produits à une température parfaite jusqu’à ce qu’ils soient sur le comptoir. Je suis très fier, car vendre des fruits et légumes locaux c’est très valorisant et des kiosques avec des chambres froides solaires c’est vraiment WOW! », mentionne M. David Vaudrin, propriétaire des Jardins Fruités. « Le gaspillage des fruits et légumes sera diminué et la fraîcheur de nos produits sera encore augmentée », ajoute M. Vaudrin.

Les « Kiosques Verts » continuent leur mission de développement durable avec cette initiative pour plus de fraîcheur et moins de gaspillage alimentaire.

Les kiosques utilisés 12 mois par année

Au terme de la belle saison, les kiosques nouvellement équipés de panneaux solaires seront installés près de la serre de production de la Ferme Horticole Gagnon. Ils pourront donc alimenter la serre en électricité durant l’automne et l’hiver.

À PROPOS DE JARDINS FRUITÉS (www.jardinsfruites.com)

C’est en 2002, à l’âge de 16 ans, que David Vaudrin acquiert son tout premier kiosque après y avoir passé un été comme vendeur. Il prend alors la relève de son propriétaire et passera trois étés dans son petit kiosque situé sur le Boulevard des Forges, en économisant chaque dollar pour poursuivre son expansion. En 2005, il acquiert deux nouveaux kiosques, mais c’est en 2008 qu’un circuit de 17 kiosques (Primeur du Québec établi depuis 1989) est acquis, ce qui scellera son destin d’entrepreneur dans le domaine des fruits et légumes frais du jour. Aujourd’hui, tous les kiosques sont rassemblés sous la bannière Les Jardins Fruités Mauricie inc., les authentiques « Kiosques verts » bien connus de tous. En partenariat avec la Ferme horticole Gagnon et Les Jardins Dugré, Les Jardins Fruités offrent aux clients des produits frais du jour, d’une qualité et d’une fraîcheur exceptionnelles, à quelques pas de chez eux. Au total, plus de 70 personnes oeuvrent pour Les Jardins Fruités pendant la saison estivale.