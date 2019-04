Les Matinées gourmandes sont de retour

La MRC des Maskoutains planifie actuellement la prochaine saison estivale des Matinées gourmandes. Ainsi, l’équipe de Développement économique (DEM) est à la recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiendront cette année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du territoire. Bon an, mal an, ils attirent des milliers de visiteurs.

À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h. Cette initiative offre une excellente vitrine pour les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de la région, qui ont ainsi l’occasion de faire découvrir et de vendre leurs produits frais ou transformés. Ils y rencontrent leurs clients habituels et s’en font de nouveaux tout au long de la belle saison, car le marché se déplace et attire ainsi différents visiteurs et clients.

Dans cette ambiance conviviale, les citoyens, sensibilisés à l’achat local, sont heureux de se procurer des produits de qualité tout en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et transformateurs artisans passionnés par leur métier.

Les municipalités qui accueilleront les Matinées gourmandes cette année sont Saint-Hugues (8 juin), Saint-Hyacinthe (aux Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin et le 7 septembre), Saint-Liboire (15 juin), Saint-Jude (22 juin), Saint-Bernard-de-Michaudville (29 juin), La Présentation (6 juillet), Sainte-Hélène-de-Bagot (13 juillet), Saint-Louis (10 août), Saint-Barnabé-Sud (17 août) et Sainte-Madeleine (24 août).

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de produits offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Harvey, chargée de projet, par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 502-6330.