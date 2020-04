Les stations du réseau cardlock Ultramar/Pipeline sont ouvertes et offrent un rabais de 25% sur la nourriture, les breuvages et les collations

Le réseau cardlock Ultramar/Pipeline travaille sans relâche pour apporter son soutien aux transporteurs de services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Tous les sites sont ouverts avec douches et toilettes disponibles. De plus, les camionneurs peuvent profiter de 25%* de rabais sur la nourriture, les breuvages et les collations dans les sites Ultramar/Pipeline participants.

« Nous sommes fiers de soutenir les chauffeurs et l’industrie du camionnage, un service essentiel en cette période évolutive. Nous sommes reconnaissants pour les trajets que vous effectuez au quotidien et voulons vous le montrer. » explique Donna Sanker, Présidente de Parkland Canada. « Merci aux camionneurs ».

Les camionneurs peuvent profiter du rabais sur présentation de leur carte Pipeline. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai 2020.

Ultramar/Pipeline s’engage à faire son possible pour vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin en s’assurant que les produits à forte demande soient disponibles en rayon et que nos pompes cardlock soient remplies de diesel, d’essence et de FED pour faciliter vos trajets et les rendre plus sécuritaires pendant ces temps difficiles.

