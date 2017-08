« Ces nouveaux hybrides amènent les performances à un nouveau niveau et leur addition sera profitable au plan de cultures de nos clients », de mentionner Bill Webster, Directeur des produits maïs chez Dow Seeds Canada. « Nos clients peuvent voir ces nouveaux hybrides en démonstration dans notre programme de parcelles de maïs 2017. »

L’introduction d’Enlist™

Le maïs Enlist™ sera disponible pour la saison de croissance 2018 sous la forme d’hybrides SmartStax® Enlist et PowerCore™ Enlist. Cette gamme, chef de file de l’excellence, offrira un bagage agronomique complet et un contrôle supérieur des mauvaises herbes et des insectes ravageurs. L’herbicide Enlist Duo procure un excellent contrôle des mauvaises herbes difficiles à contrôler et résistantes et un niveau de volatilité proche de zéro.

L’introduction de la protection PowerCore™

PowerCore, un nouveau caractère technologique pour le contrôle des insectes de Dow AgroSciences, apporte un contrôle supérieur des insectes ravageurs du maïs au-dessus de la surface du sol. Libérant trois différentes protéines Bt, PowerCore fournit des modes d’action multiples pour le contrôle saisonnier de la pyrale du maïs, le ver-gris noir, la légionnaire d’automne, la pyrale du maïs de l’ouest et le ver de l’épi. Par ses modes d’action multiples, les hybrides PowerCore ne nécessitent que 5% de refuge, lequel est issu des meilleures génétiques élites disponibles dans les produits de maïs Dow Seeds.

À propos de Dow AgroSciences Canada

Dow AgroSciences Canada Inc. apporte de l’innovation à la vie, à travers les gens, la chimie et la biotechnologie, dans le domaine de la production de semence et de culture et le contrôle des ravageurs. Dow AgroSciences Canada Inc. possède son bureau-chef à Calgary, Alberta, et des emplacements commerciaux et de recherches à travers le Canada. Les principaux sites de recherches sont les programmes d’amélioration génétique du maïs et du soya, situés à St Marys et Blenheim, Ontario, et le centre mondial de recherche sur le canola, situé à Saskatoon, Saskatchewan.