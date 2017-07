Au cours du processus d’intégration, l’ensemble des entreprises de nutrition animale de Nutreco en Amérique du Nord, c’est-à-dire Shur-Gain, Landmark et Hi-Pro Feeds, s’uniront sous le nom d’entreprise Trouw Nutrition.

Hi-Pro Feeds est un important fabricant et distributeur d’aliments pour animaux à valeur ajoutée en Amérique du Nord. Le réseau de l’entreprise comprend 15 usines et des opérations dans trois états du sud-ouest des États-Unis et de l’ouest du Canada, desservant plus de 5000 clients. Trouw Nutrition est la marque de commerce globale de Nutreco en matière de nutrition animale, à l’exception de l’Amérique du Nord, où ses solutions nutritionnelles novatrices ont été jusqu’ici mises en marché sous divers noms d’entreprise tels que Shur-Gain et Landmark.

PUBLICITÉ

Trouw Nutrition Canada

La conclusion de cette acquisition représente une belle occasion d’unifier nos entreprises que sont Shur-Gain, Landmark et Hi-Pro Feeds sous le nom Trouw Nutrition », souligne Jacques Leclerc, président directeur général de Trouw Nutrition Canada. « L’introduction de cette nouvelle image de marque permettra de créer un lien plus fort entre l’offre à nos clients et le portfolio de Trouw Nutrition en termes de produits, de modèles et de services, et l’étendue de ses installations de recherche et développement à travers le monde. »

Le réseau mondial de R et D de Trouw Nutrition compte cinq centres de recherches, incluant la ferme Trouw Nutrition Agresearch de Burford (Ontario), et une collaboration avec plus de 50 universités et instituts de recherche à travers le monde. La puissance des innovations globales de Trouw Nutrition, combinée au savoir-faire global et régional en matière de transfert technologique, permettront de transposer la science en solutions nutritionnelles pratiques à la ferme pour nos clients partout en Amérique du Nord.

PUBLICITÉ

Au Canada, Shur-Gain deviendra la seule marque utilisée pour la mise en marché de tous les prémélanges, les minéraux à la ferme, les concentrés et la moulée complète. Ainsi, le réseau de distributeurs et de meuneries Shur-Gain continuera la commercialisation de ses produits sous la même marque.

Trouw Nutrition USA

Aux États-Unis, Hi-Pro Feeds et Shur-Gain demeureront les deux marques de produits utilisés, sous Trouw Nutrition. Le fondateur de Hi-Pro Feeds, Daren Kennett: « Nous sommes très enthousiastes des opportunités que cette acquisition fournit à nos clients et à nos employés au Canada et aux États-Unis. En tant qu’entreprise mondiale de nutrition animale, Trouw Nutrition détient les ressources nécessaires à une plus grande création de valeur pour nos clients, grâce à une offre élargie de produits nutritionnels exclusifs, de modèles en production animale, et de services. » Durant la phase d’intégration de Hi-Pro Feeds à Trouw Nutrition Canada, Daren Kennett dirigera les opérations dans la région de l’Ouest (Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique), ainsi qu’aux États-Unis, se rapportant à Jacques Leclerc.

PUBLICITÉ

À propos de Nutreco

Nutreco est un chef de file mondial spécialisé en nutrition animale et dans l’alimentation des poissons. Les solutions nutritionnelles novatrices de Nutreco permettent de nourrir des millions de consommateurs dans le monde entier. L’innovation, le développement durable et la qualité sont nos guides, et font partie de la culture de Nutreco, de la recherche à l’achat des matières premières, jusqu’aux produits et services pour l’élevage et l’aquaculture. Ses deux marques de commerce globales, Skretting (alimentation des poissons) et Trouw Nutrition (nutrition animale) sont présents dans plus de 90 pays.

Nutreco emploie plus de 12 000 personnes dans 32 pays, avec un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros pour 2016. L’entreprise est la propriété exclusive de SHV Holdings N.V., une multinationale familiale dont le chiffre d’affaires était de 18,6 milliards d’euros en 2016. Le siège social de Trouw Nutrition Canada est situé à Guelph (Ontario). Le siège social de Trouw Nutrition USA est quant à lui situé à Highland (Illinois).