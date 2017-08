Semences Pride d’AgReliant Genetics Inc. a annoncé l’expansion de son réseau de distribution au Québec. Doug Alderman, vice-président des ventes et du marketing chez Semences Pride : « le réseau Agrocentre est maintenant agent de Semences Pride au Québec. Ils vont offrir les semences de maïs et de soya aux nouveaux clients permettant une présence plus complète à travers la province. »

Il ajoute que le groupe va renforcer le réseau existant de Pride : « des agents avec des ressources professionnelles et hautement qualifiées gagent de notre succès depuis longtemps au Québec ». De plus, ils savent s’adapter en évoluant année après année afin de remplir les besoins des producteurs du Québec.



M. Alderman a mentionné que le réseau Agrocentre est synonyme d’excellence comme fournisseur d’intrants et de fertilisants au Québec. Il ajoute que cette expansion assure que Semences Pride demeure axée sur la performance avec sa gamme de maïs, soyas et services taillés pour les producteurs à travers le Québec.AgReliant Genetics Inc.Basé à Pain Court, ON, AgReliant Genetics Inc. est meneur dans la mise en marché de semences de maïs, soyas et fourragères à travers le Canada sous la marque Semences PRIDE. AgReliant Genetics Inc. ne cesse d’innover afin de livrer des semences de haute qualité, un service exceptionnel et créer une valeur constante pour nos clients à travers le pays. Entreprise commune formée en 2000 entre deux semencières internationales KWS et Limagrain, AgReliant Genetics Inc. est maintenant classé parmi les grandes semencières au Canada et États-Unis avec son programme de commercialisation de semences d’hybrides de maïs des plus élaborés en Amérique du Nord.