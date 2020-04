Un nouveau portail en ligne pour aider les Canadiens à trouver des emplois dans le secteur de l’alimentation

Chaque jour, les héros du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont en première ligne pour nourrir les Canadiens. Cependant, chaque année, plus de 15 000 emplois restent vacants dans le secteur. Ces emplois sont encore plus difficiles à combler maintenant, en raison de la pandémie de COVID-19.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a lancé le portail Mettez la main à la pâte – Aidez à nourrir les Canadiens pour aider les Canadiens à trouver ces emplois essentiels qui nous permettent d’avoir des aliments abordables et de grande qualité dans nos épiceries et sur nos tables.

Ce nouveau portail aidera les Canadiens, y compris les étudiants, à trouver des emplois gratifiants dans leur communauté et à se renseigner sur les compétences et la formation nécessaires pour exercer ces emplois.

Les emplois en agriculture et en transformation alimentaire font appel à différents ensembles de compétences. Ils contribuent à produire, à transformer, à emballer et à livrer les produits alimentaires consommés dans les communautés partout au Canada à tous les jours.