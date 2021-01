À distance, mais collé à vos intérêts

Cette année, les Conférences du Bulletin prendront la forme de deux webinaires d’une durée de 90 minutes. L’un se tiendra demain, le 19 janvier, l’autre le 26, tous deux dès 9 h 00. Comme pour toute réalisation du Bulletin des agriculteurs, qu’il s’agisse d’un article pour le magazine ou d’une conférence présentée en salle, nous avons choisi les sujets avec soin afin qu’ils collent à vos intérêts et à vos préoccupations, et nous avons recruté des personnes parmi les mieux qualifiées pour en parler.

Mais nous avons fait plus. Nous avons compris dès les premières étapes de préparation que tenir un tel événement sur le web ouvre de toutes nouvelles possibilités. Ainsi, nous vous présenterons un nouvel outil disponible sur une plate-forme numérique d’agriculture de précision. Cet outil permet de tracer la carte de rentabilité d’un champ à partir de sa carte de rendement et de certaines données économiques. Pour faire cette présentation, nous avons mis en ligne un producteur et un agroéconomiste, et nous avons déterminé les zones de profits et les zones de pertes du champ #9 du producteur à l’aide de la plate-forme. Ce sera comme si vous y étiez!

Un autre segment des Conférences 2021 porte sur huit développements technologiques québécois susceptibles d’influencer à brève échéance nos façons de cultiver et d’élever. Grâce au format numérique, ces remarquables innovateurs nous présenterons directement leurs produits.

Les Conférences comprennent aussi une présentation où, installés devant leur ordinateur, dans le confort de leur foyer, trois producteurs confient leurs meilleurs coups et leurs pires coups des dernières années. Les producteurs agricoles sont réputés pour avoir à cœur d’échanger avec les autres. Les trois que vous rencontrerez vont se livrer avec franchise et lucidité (et ils souhaiteront connaître vos réactions!).

Nous croyons qu’avec leur format inédit, les Conférences 2021 vous surprendront et – nous l’espérons – qu’elles vous plairont.

Soyez des nôtres!

