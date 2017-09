10 septembre

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Lieu : Un peu partout au Québec, consultez la liste des fermes participantes en cliquant ici.

Au menu : Plus de 100 fermes au Québec ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de découvrir des producteurs oeuvrant dans plusieurs secteurs différents. Deux centres de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada seront aussi ouvert, en plus d’une activité au Parc olympique de Montréal.



Information : Tous les détails en cliquant ici.

11 septembre

Demi-journée de démonstrations à l’IRDA

Lieu : IRDA, Saint-Bruno-de-Montarville

Au menu : Huit démonstrations au champ, dont un sur le chia, les engrais verts, les équipements de sarclage, etc.

Information : 418 643-2380, poste 203 ou [email protected]

13 septembre

JOURNÉE À FOIN 2017: LA CONSERVATION DES FOURRAGES, UN ENJEU MAJEUR !

23 septembre

Journée de démonstration forestière et acéricole du Centre-du-Québec

Lieu : Saint-Pierre-Baptiste

Au menu : Transfert de connaissances pour une utilisation durable du potentiel forestier en forêt privée par le biais de conférences, d’ateliers en forêt, d’exposition et de démonstrations d’équipements et de machineries.

Information : 819-752-4951

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]