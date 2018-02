21 et 22 février

Colloque Bio

Lieu : Victoriaville

Au menu : Diverses conférences dont les dernières innovations technologiques européennes, les travaux de la table de développement de la production biologique, etc.

Information : Inscription en ligne en cliquant sur ce lien: https://bio.cetab.org/colloque2018/?pk_campaign=agrireseau#inscription

22 février

Colloque AGRIcarrières

Lieu : Saint-Eustache



Au menu : Divers thèmes seront abordés tels que la santé et sécurité au travail, les normes du travail, la formation, etc.Information : (450) 679-0530 ou [email protected]

22 février

Colloque sur les plantes fourragères

Lieu : Drummondville

Au menu : Des experts de l’Alberta et de l’Iowa discuteront de la gestion des pâturages dans la production vache-veau et des bonnes pratiques entourant l’ensilage.

Information : 418 523-5411 (Québec et les environs)

1 888 535-2537 (extérieur de Québec)

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.



Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

