22 et 23 août 2017

Sommet 2017 sur la santé des sols du Canada

Lieu : Guelph, Ontario

Au menu : Le principal objectif de ce Sommet est d’établir le coût de la dégradation des sols à partir de ce que nous connaissons et de mettre sur pied un programme d’établissement des coûts là où nous disposons actuellement de très peu d’informations.

Information : Plus de détails sur le site Internet, cliquez ici.

En août

La caravane de l’irrigation

Lieu : Un peu partout en province, vérifiez l’horaire en cliquant ici.

Au menu : Outils d’aide à la décision en irrigation, approvisionnement en eau, témoignages e producteurs, etc.

29,30 et 31 août

Expo-Champs

Lieu : Saint-Liboire

Au menu : Des centaines d’exposants, de la machinerie en démonstration, des essais libres, des parcelles de semenciers, un lieu d’information, d’échange et de réseautage.

Information : 450 771-1226 ou [email protected]

29,30 et 31 août

Démonstrations commentées de planteurs à maïs et clinique de pneus

Commanditées par Le Bulletin des agriculteurs

Lieu : Saint-Liboire



Au menu : Démonstrations commentées de planteurs à maïs tous les jours à 13h au site de démonstration Ouest. Six fabricants présentent leurs plus récents planteurs avec les nouvelles technologies. Les spécialistes des fabricants seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Clinique de pneus deux fois par jour, soit à 10h et 15h au site de démonstration Est. Cette clinique permet de visualiser l’effet réel de la compaction sur les sols. Un expert de Michelin et deux chercheurs du MAPAQ en fait la démonstration.Information : 450 771-1226 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]