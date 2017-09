Jusqu’au 5 octobre

Collecte de pesticides agricoles et de médicaments pour animaux de ferme périmés

Lieu : Dans 24 sites de collecte répartis dans les différentes régions du Québec. Cliquez ici pour connaître le site le plus près de chez vous.

Au menu : Du 19 septembre au 5 octobre, les producteurs agricoles du Québec peuvent se départir de façon sécuritaire et responsable des pesticides et des médicaments pour animaux de ferme (chevaux inclus) qui sont périmés ou n’ont plus d’utilité.



Information : 450 679-0540, poste 8345 ou [email protected]

26 et 27 septembre

Célébration du 25e anniversaire du Centre de développement du porc du Québec (CDPQ)

Lieu : Centre des congrès de Lévis

Au menu : AGA du CDPQ et forum portant sur la recherche et le développement dans le secteur porcin.

Information : 418-650-2440, poste 4329 ou 418-650-2440, poste 4331.

28 septembre au 1 octobre

Congrès conjoint ECFWA, CFWF et ACRA

Lieu : Québec

Au menu : Visites d’entreprises agricoles, conférences sur les communications en agriculture, le visage changeant du commerce, remise de prix, etc.

Information : [email protected]@fac.ca

28 septembre

Formation « vendre aux restaurateurs »

Lieu : ITA, campus Saint-Hyacinthe

Au menu : Formation offerte par le chef Jean Soulard.

Information : 450 778-6504, poste 6236

4,5 et 6 octobre

Sommet de l’élevage



Lieu : Clermont-Ferrand, FranceAu menu : Salon des professionnels de l’élevage avec 2000 animaux, 1500 exposants et 88 000 visiteurs! Concours de différentes races.Information : Visitez le site Internet en cliquant ici.

5 octobre

Journée de formation production bovine

Lieu : Princeville

Au menu : Présentations sur les coûts de production, la génomique, le soin des veaux nouveau-nés, etc.

Information : 819 364-5333 ou [email protected]

6 octobre

Congrès boeuf

Lieu : Parc de l’Exposition agricole de Victoriaville

Au menu : Visite de kiosques, conférences, présentation des lauréats des encens spécialisés de veaux d’embouche, etc.

Information : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)



Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La PocatièreAu menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]