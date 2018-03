27 mars

Conférence « Des approches différentes qui portent fruit » du club Yamasol

Lieu : Les Cultures de chez nous, Saint-Brigitte-des-Saults

Au menu : Divers sujets seront abordés, dont les systèmes de rotation, les herbucides à base de glyphosate, etc. Visite de l’entreprise Les cultures de chez nous.

Information : 819 475-6996 ou 819 293-8255

27 et 28 mars

Congrès cidres, vins et alcools d’ici



Lieu : BouchervilleAu menu : Visites de vignobles, aga de l’Association des vignerons du Québec, diverses conférences, etc.Information : 450 349-1521, poste 209

28 mars

Rendez-vous laitier AQINAC

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences, dont une concernant les accords commerciaux internationaux, sur les litières pour vaches laitières, sur le comportement des vaches fraîchement vêlées, etc.

Information : 450 799-2440 ou [email protected]

4 avril

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une palette de conférenciers tels que Grégory Charles, Robert Beauchemin, Sylvain Boudreau, etc.

Information : 1-888-332-3301

9 au 11 avril

Marché du cannabis

Lieu : Centre Sheraton Montréal

Au menu : Diverses conférences autour du thème du cannabis, dont sur l’environnement légal et les possibilités d’investissement.

Information : 514 392-4298

17 avril



Lieu : DrummondvilleAu menu : Différentes conférences économiques et politiques notamment sur l’effet Trump, l’intelligence artificielle en agriculture, etc.Information : 418 523-5411 ou 1 800 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

