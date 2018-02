6 février

Journée Maraîchère de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Lieu : Lévis

Au menu : Plusieurs sujets abordés dont la fertilisation et l’irrigation, la transition vers le biologique, etc.

Information : 1 866 680-1858, poste 1548

6 février

Journée conservation des ressources

Lieu : Centre de recherche et de développement de Sherbrooke

Au menu : Plusieurs sujets seront abordés tels que la lutte intégrée, le semis direct, la fertilisation azotée, etc.



Information : 819 820-8620, poste 0 ou 819 820-8677

7 février

Journée petits fruits de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Lieu : Lévis

Au menu : Plusieurs thèmes au menu dont les fraises d’automne, les produits phytosanitaires, etc.

Information : 1 866 680-1858, poste 1548

7 février

INPACQ Commercialisation et Marketing

Lieu : Victoriaville

Au menu : Étiquetage alimentaire, stratégies de développement d’aliments sains sont parmis les sujets abordés.

Information : 819 293-8501, poste 4407

7 février

Rendez-vous végétal

Lieu : Brossard

Au menu : Diverses conférences notamment sur les coûts de production, l’azote dans le maïs, les prévisions météorologiques, etc.

Information : 450 799-2445 ou [email protected]

8 février

Journée sur l’irrigation de la pomme de terre

Lieu : Trois-Rivières



Au menu : Le rôle du cultivar dans la régie d’irrigation, le risque de stress hydrique, etc.Information : 418 523-5411 (Québec et les environs)1 888 535-2537 (extérieur de Québec)

9 février

Journée grandes cultures 2018

Lieu : Saint-Liguori

Au menu : Technologie à taux variable, travail du sol à l’automne sont parmi les sujets abordés.

Information : 418 523-5411 (Québec et les environs)

1 888 535-2537 (extérieur de Québec)

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]