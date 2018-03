5 mars

Choisir ses engrais verts

Lieu : Victoriaville

Au menu : Apprendre les objectifs des engrais verts, leur régie, le choix des espèces, etc.

Information : 1 888 284-9476, poste 2771

6 et 7 mars

Le plan de drainage agricole

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Apprendre les éléments essentiel au drainage agricole et comprendre l’importance lors de l’implantation d’un plan de drainage.



Information : 1 888 353-8482, poste 6201

13 mars

Journée de formation sur les outils de caractérisation des effluents d’élevage

Lieu : Drummondville

Au menu : Présentation de différents protocoles de caractérisation (lisier de porc, fumier de poules pondeuses), études de cas, etc.

Information : 418 523-5411 ou 1 800 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma



Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]