Les visiteurs en avaient plein la vue à la dernière édition du Canada’s Farm Show qui se tenait à Woodstock, en Ontario, récemment. Voici un aperçu.

McCormick a présenté ses séries nouvelle génération. Il s’agissait de la série X6.430 VT-Drive de 121 ch, la X7 Pro-Drive de 135 ch à 181 ch et finalement la série X8 VT-Drive de 264 ch à 310 ch. Ces tracteurs sont tous motorisés d’un bloc BetaPower de quatre ou de six cylindres. Côté transmission, on retrouve une CVT pour les séries VT-Drive ainsi qu’une transmission 24 X 24 de type full-powershift pour la série Pro-Drive. Côté relevage hydraulique, la capacité est de 5400 kg à 12 000 kg, selon le modèle. L’ensemble de la gamme est compatible Isobus et peut être équipé d’usine pour l’autoguidage GPS.

John Deere a profité du salon pour dévoiler sa nouvelle génération de moissonneuses-batteuses axiales série STS 700, qui remplace la précédente STS 670. La série STS 700 évolue en cabine en proposant le nouvel accoudoir CommandArm avec l’interface Command Center 4600. La série dispose du HarvestDoc et du guidage AutoTrac compatible avec le RowSense, qui permet d’optimiser l’avancement en liaison avec l’alimentation de la machine. Côté motorisation, on retrouve le bloc six cylindres John Deere de 9 L à 13,5 L développant de 333 ch à 543 ch. La capacité du réservoir à grain est de 10 571 à 14 095 litres.

Equipment Technologies a présenté en primeur canadienne le pulvérisateur automoteur hydrostatique Bruin de sa série HS1100. Ce dernier dispose d’un moteur développant 275 ch. La largeur de pulvérisation atteint 36,57 m (120 pi). Les rampes ont un dégagement au sol de 152,4 cm à 177,8 cm (60 po à 70 po) et peuvent être ajustées grâce à une manette sans fil pour faciliter la maintenance et la vérification des buses. La capacité du réservoir est de 4240 L (1120 gallons). Le pulvérisateur dispose de quatre roues directrices afin de réduire les dommages causés à la culture.