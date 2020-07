Assurance récolte : plus d’avis de dommages cette année

Le nombre d’avis de dommages à l’assurance récolte est beaucoup plus important que d’habitude. Dans son bilan de mi-saison en assurance récolte, la Financière agricole a indiqué avoir 2395 avis de dommages à ce jour en 2020, comparativement à 1066 à pareille date l’an passé. C’est 66% de plus qu’en 2019 et 46% plus qu’en 2018. L’organisme a déjà versé quelque 2 391 680$ en indemnités.

En date du 7 juillet, l’organisme fait état d’une saison marquée par un important déficit hydrique dans l’ensemble du Québec. Un manque d’eau qui a touché principalement les plantes fourragères et les céréales à paille. Dans un premier temps, la première fauche de foin a été effectuée avec du retard dans plusieurs secteurs. Bien que la qualité du foin ait été au rendez-vous, le rendement s’est avéré très variable, voire inférieur aux normales dans la majorité des secteurs. Quant à la repousse de la deuxième fauche, elle a été affectée par le manque de précipitations. Les trois canicules et la pénurie d’eau ont eu des effets sur plusieurs cultures. Les céréales ont un faible tallage et des pailles plus courte que d’habitude. Les plantules de pommes de terre, de leur côté, connaissent une croissance lente et inégale.

Source : La Financière agricole