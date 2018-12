Top 3 de l’année 2018 de notre blogueur-vedette!

Paul Caplette est passionné d’agriculture. Sur la ferme qu’il gère avec son frère en Montérégie-Est, il se plaît à se mettre au défi et à expérimenter de nouvelles techniques. C’est avec enthousiasme qu’il partage ses résultats sur son blogue Profession agriculteur.

Agriculteur et collaborateur

Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire les blogues les plus populaires en 2018 de Paul Caplette, producteur de grandes cultures à Saint-Robert en Montérégie et blogueur vedette du Bulletin.

Please enable Javascript to make our site work properly