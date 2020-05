Il y aura des portes ouvertes virtuelles sur les fermes cet automne

Afin de profiter de l’engouement pour l’achat local et en raison de l’annulation de la journée portes ouvertes sur les fermes du Québec dans sa formule habituelle, l’Union des producteurs agricoles (UPA) travaille sur une formule virtuelle. Cette initiative se déclinera en deux volets : une application mobile et un jeu virtuel.

Application mobile

L’application mobile s’appellera du même nom que la campagne «Mangeons local plus que jamais!» qui connaît un grand succès. Elle pourra être installée sur un téléphone intelligent et regroupera les entreprises agricoles qui font de la vente directe aux consommateurs, notamment celles qu’on retrouve sur les plateformes «Le Panier bleu» et «Solution Locale».

Les utilisateurs y retrouveront des données sur les produits offerts et les lieux où l’on peut se procurer les produits. Des vidéos déjà en possession des organisations seront mises en valeur

Dans une deuxième phase, des routes agrotouristiques y seront présentées. Des artisans et des transformateurs y seront offerts. «On veut travailler avec les tables agrotouristiques. L’idée, c’est de valoriser ce qui existe déjà», explique Magali Delomier, directrice affaires publiques et syndicales à l’UPA.

Jeu virtuel

Le deuxième volet, c’est un jeu virtuel qui vise les familles et les jeunes. «On veut faire une compétition interrégionale», explique Magali Delomier. Le jeu permettra de faire connaître l’agriculture d’ici.

Ces projets sont en cours d’élaboration et des discussions sont en cours avec les différents partenaires. Des discussions sont même en cours avec Télé-Québec pour un volet éducatif. «On pense qu’on va avoir un beau produit, mais c’est le temps qui nous coince, dit Magali Delomier. On aimerait que ce soit prêt pour septembre, mais ce sera assurément lancé à l’automne.»