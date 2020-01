La Ferme Provetaz honorée par les Moulins de Soulanges pour leur blé

La Ferme Provetaz a gagné le concours l’Épis d’Or organisé par les Moulins de Soulanges. Le prix l’Épis d’or a pour but de souligner l’excellence en agriculture raisonnée. L’agriculture raisonnée est une régie de culture qui se situe entre le conventionnel et le bio. Pour produire un blé raisonné, le producteur doit utiliser une semence non-traitée et ne pas appliquer d’herbicide et de fongicide sur la culture. Par contre, il peut fertiliser avec des engrais minéraux et utiliser un herbicide avant la levée de la culture.

Les Moulins de Soulanges sont une entreprise bien connue au Québec. Ils fabriquent des farines spécialisées avec des grains produits localement. La farine de blé raisonnée est destinée aux boulangers qui cherchent un blé avec une appellation à impact réduit sur l’environnement sans avoir à payer le prix d’un blé biologique. Les Moulins de Soulanges ont contracté 45 tonnes de blé raisonné en 2019. Ils ont peine à répondre à la demande des clients.

Le blé d’automne sous régie raisonnée offre plusieurs avantages, expliquent les propriétaire de la ferme Thiery Jotan et Véronique Guy, gagnants du concours l’Épis d’or. Le rendement de 4 t/ha est comparable à celui d’un blé d’automne conventionnel avec des coûts de production moindre vu l’utilisation presque nulle de pesticides. De plus, il bénéficie d’une prime de 30$ la tonne. Contrairement au blé biologique, souligne M. Jotan, il y a très peu de paperasse à compléter.

Le jury du concours était composé de Jules Beauchemin, directeur général, Élisabeth Vachon, agronome, Chafik Baghdadi, directeur développement des produits aux Moulins de Soulanges, et de Laurent Gaudré, maître boulanger de formation et directeur de produits chez Première Moisson. La grille d’évaluation inclut des indices de risque pour l’environnement et la santé, des critères d’implication sociale, d’innovation et de qualité des champs.

La Ferme Provetaz est une entreprise laitière et de grandes cultures située à Compton, en Estrie. La ferme cultive 40 ha de blé d’automne pour l’alimentation humaine et des plantes fourragères pour l’alimentation de leur troupeau. La ferme compte 150 vaches en lactation et 408 ha de terre en cultures.