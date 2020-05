Le magazine de mai du Bulletin des agriculteurs est prêt!

Troquer ses champs de maïs et de soya pour du foin et faire de l’argent? Ce scénario improbable est pourtant l’histoire vraie de Daniel Lussier et de plusieurs autres producteurs et commerçants de foin. En couverture du Bulletin.

La pandémie de COVID-19 qui sévit chez l’humain est une maladie causée par un virus faisant partie de la grande famille des coronavirus. Nos animaux d’élevages ont aussi leurs coronavirus. Tour d’horizon.

Aujourd’hui, les objets les plus courants de la vie quotidienne peuvent avoir leur propre intelligence et apprendre grâce à l’informatique. Eh bien, cette technologie est maintenant utilisée sur les fermes d’élevage pour apporter un meilleur confort aux animaux.

La Ferme Des Pics en Abitibi n’a rien à envier aux producteurs laitiers du sud de la province. Et ses champs de luzerne pourraient rendre jaloux bien des producteurs. Portrait d’une entreprise du Nord qui réussit à aller chercher le maximum de son environnement.

Les semenciers ont une panoplie de nouvelles plantes fourragères pour la saison 2020. Découvrez-les dans cette édition du Bulletin des agriculteurs.

