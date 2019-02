Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Le mois de février est rarement un « bon » mois pour le marché des grains à la bourse mais cette année est cependant bien différente et ce, pour plusieurs raisons.

Case IH, Jonh Deere et plusieurs autres ont montré leurs nouveaux modèles à ce salon américain qui attire chaque année plus de 300 000 visiteurs.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Please enable Javascript to make our site work properly