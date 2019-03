Les nouvelles les plus populaires de la semaine

À la Ferme AACAT et à la Fromagerie Grondines, les propriétaires Charles Trottier et Guylaine Rivard ont changé leur...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

La neige plus qu’abondante du dernier hiver et les pluies printanières anticipées auront un lourd impact, au point où des inondations historiques sont prévues dans plusieurs régions fortement agricoles des États-Unis.

Si les inondations persistent, dire que les récoltes américaines 2019 pourraient en être affectées n’est pas faux. C’est par contre dans ce type de contexte de marché qu’il faut savoir prendre du recul, et éviter de tomber dans le panneau des idées préconçues.

