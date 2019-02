Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine.

Blogue Profession agriculteur: Comment éteindre un lanceur d’alerte

Le congédiement de Louis Robert est maintenant officiel. Les grands médias ont finalement fouillé et commenté la nouvelle. Ça nous a permis d’en apprendre un peu plus sur le dossier.

Encore de nouveaux équipements

C’est la saison des salons d’équipements et de machineries avec le SIMA de Paris qui aura lieu en février et le SIMAQ qui a eu lieu à Québec. Voici quelques nouveautés qui avaient attiré notre attention au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe en janvier dernier.

Stabulation libre: la mentalité a changé chez les producteurs laitiers biologiques

En moins de 10 ans, c’est la deuxième fois que les producteurs laitiers biologiques devront s’adapter en permettant toujours plus d’exercices aux vaches et chaque fois, les producteurs disent : « On y va! »