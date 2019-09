Les pesticides à l’Assemblée nationale

La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) se penche dès lundi le 23 septembre sur l’utilisation des pesticides dans le milieu agricoles et les pratiques innovantes. Pendant quatre jours, les membres de la commission entendront plusieurs intervenants invités à présenter leur point de vue, parmi ceux ayant présenté un mémoire sur le sujet. Différents groupes interviendront durant la semaine, dont Équiterre, La Coop fédérée, l’UPA, l’Institut national de santé publique de Québec, les Producteurs de grains, l’Ordre des agronomes du Québec et l’Association professionnelle en nutrition des culture. Un producteur, Jocelyn Michon, ainsi que l’agronome Louis Robert se présenteront aussi durant la semaine.

PUBLICITÉ

La commission a comme mandat “d’Examiner les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois “.

Rappelons qu’une commission est un groupe de travail composé d’un certains nombre de députés, chargé d’exécuter des mandats confiés par l’Assemblée nationale. Elle débat de projets de loi ou de questions d’actualité en plus d’offrir une tribune pour des consultations publiques.

L’Assemblée nationale a décidé d’étudier les enjeux reliés aux pesticides à la suite de la controverse reliée au lanceur d’alerte Louis Robert qui a dénoncé les pratiques concernant la recherche publique sur les pesticides. Les pratiques des agronomes ont également été pointé du doigt.

Il est possible de suivre les débats en direct. Les informations concernant la commission de la CAPERN sont également disponibles sur le site de l’Assemblée nationale, tout comme les documents et mémoires des différents groupes.