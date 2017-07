Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La volatilité des prix et le blé

Les marchés sont très volatils et nerveux présentement. Mais, s’il y en a un qui retient davantage l’attention, c’est bien celui du blé. À preuve, quand de gros diffuseurs d’informations sur les marchés financiers comme Bloomberg et Reuters commencent à relayer la nouvelle, c’est qu’il y a matière à s’y intéresser, qu’on soit producteur ou non.

PUBLICITÉ

Chronique expert fourragers: L’amour est dans le pré

Une fois les bonnes questions posées, les choix effectués et la culture bien implantée, on se rend compte qu’avec tout ce que les fourragères peuvent apporter, l’amour est vraiment dans le pré.

Drone et agriculture

L’utilité des drones à la ferme est en pleine croissance. Le petit aéronef téléguidé est même au cœur d’une nouvelle méthode de production de plans de nivellement et de drainage.