On savait que les drones pouvaient aider au dépistage à la ferme en captant du haut des airs des images à haute résolution. On apprend maintenant qu’ils sont capables de créer des modèles de terrain en trois dimensions dont la précision est suffisamment grande pour répondre à des besoins importants en production agricole.

Pour la création de plans microtopographiques destinés au drainage et au nivellement, il faut toutefois se demander si ces systèmes dronautiques et informatiques sont suffisamment performants. Un projet de Logiag et Canopée lancé à l’automne 2015 visait à répondre à la question de précision de la navigation RTK en produisant des plans microtopographiques à base d’images captées avec une aile volante eBee RTK du fabricant suisse senseFly.

Les résultats de trois essais comparatifs entre un eBee RTK et un VTT avec GPS montrent que la création de plans microtopographiques par UAV atteint un niveau de précision suffisamment grand (équivalent à celui du GPS RTK sur VTT) lorsque le vol est effectué sous de bonnes conditions. Pour des coûts semblables, l’UAV permet de capter les données plus rapidement qu’avec un VTT. Par contre, l’UAV génère beaucoup plus d’information. Un ajustement dans la gestion des données est donc nécessaire pour leur intégration à la chaîne de production de plans de nivellement et de drainage.

Cette nouvelle technique de création de modèles de surface du sol utilisant des images aériennes présente l’avantage de produire un document visuel du champ et de ses alentours, une mise en contexte de la parcelle qui peut s’avérer utile dans l’identification de problèmes. Une autre application intéressante de ces modèles 3D est la mesure de la hauteur des plants. Pour obtenir la hauteur, on soustrait le modèle du sol à nu d’un modèle de surface de la canopée des plants. Cette technique permet de connaître précisément la variation de la hauteur des plants à travers le champ, et ce, à n’importe quel moment de la saison. La liste croissante des fonctions utiles du drone en milieu agricole est en train de lui tailler une place permanente à la ferme.

