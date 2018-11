Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Profession agriculteur: L’hiver arrive 30 jours trop tôt!

Soulagé d’avoir terminé la récolte du maïs dimanche, je me disais qu’il nous restait plus que le séchage à faire. On était loin d’être prêt à tomber si rapidement en hiver. L’élévateur est gelé!

Blogue Profession agriculteur: Du maïs tout nu : sans insecticide, sans fongicide

On a essayé du maïs tout nu qu’on a pris soin de semer en bandes alternées, question de constater plus facilement les différences. Wow, surprenant!

Les entreprises sous gestion de l’offre investissent davantage

La plus récente étude du professeur titulaire de la Chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs Maurice Doyon et du professionnel de recherche Stéphane Bergeron, tous deux de l’Université Laval, démontre qu’au Canada et par ferme, ce sont dans les entreprises sous gestion de l’offre qui investissent le plus.