Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Quels seront les effets du froid et de la sécheresse sur le maïs?

Quels seront les effets du froid sur le maïs semé au début de mai? Quels seront ceux de la sécheresse sur le maïs qui se sème actuellement? L’agronome Gilles Corno signale les facteurs de risque.

Chauler pour un sol en santé

Au Québec, les sols sont généralement acides en raison notamment du climat et de l’action des microorganismes. Un chaulage régulier et un bon pH aident la plante à croître sans que l’acidité du sol nuise à son développement.

Blogue Profession agriculteur- Semis de maïs : enfin ou juste à temps?

Cette année, on agrandit nos surfaces de semis sur un sol qui ressemble à un champ de foin. On a pratiqué sur de petites surfaces dans les dernières années, mais cette année on est « all in ».