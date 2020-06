Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Chronique experts fourragers: Et si on jasait fertilisation des prairies

Un fourrage de qualité en quantité suffisante est possible, mais il faut investir sur une fertilisation adéquate en fonction des résultats espérés et de ce qu’il y a dans le champ.

Revenu agricole: 2020 avait si bien commencé…

L’économiste de Financement agricole Canada revient sur les chiffres concernant le revenu agricole pour 2019 et le début de 2020.

Lancement d’un nouvel outil pour le suivi des cultures

À partir de maintenant, il est possible pour les producteurs d’avoir accès à des données sur l’état des cultures de soya et de maïs, en plus des conditions de sols dans toutes les régions de grandes cultures du Québec. Un outil de plus pour se comparer et anticiper la récolte à venir.