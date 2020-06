Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Une première coupe décevante

Si la qualité est au rendez-vous, la quantité fait toutefois défaut à la première fauche qui est habituellement abondante.

Un rapport encourageant pour le soya et le maïs

Le plus récent rapport du département américain de l’Agriculture a offert une agréable surprise autant au niveau du soya que du maïs en indiquant des stocks en baisse.

Experts fourragers: Minimiser le trafic durant un chantier de foin pour protéger ses futures coupes

De nos jours, les chantiers de récoltes sont de plus en plus imposants et la machinerie requise aussi, d’où l’importance de réduire de trafic dans les prairies.