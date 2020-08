Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Le secteur des semences à un point tournant

Un projet de regroupement des différentes organisations du secteur a vu le jour. S’il va de l’avant, il entraînera une réorganisation en profondeur du secteur. Les producteurs de semences du Québec ont jusqu’à jeudi, le 27 août, pour se prononcer sur ce projet.

Blogue Profession agriculteur: Bio ou conventionnel?

Nos échanges, nos choix sont souvent polarisés. Noir ou blanc, semi direct ou conventionnel, amateur de vert ou de rouge… Alors pourquoi si j’illustre deux photos bien différentes et que je m’interroge ou entame une certaine réflexion ça pourrait nous conduire à une probable confrontation?

Le maïs sera ensilé un mois plus tôt que l’an dernier

Le semi a été plus hâtif cette année, mais c’est surtout la température chaude tout l’été qui a fait mûrir le maïs plus vite. Les plants ont des épis impressionnants et ont peu de lignine.