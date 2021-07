Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les articles les plus consultées sur notre site au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

PUBLICITÉ

Experts fourragers: C’est quoi ça!

La semaine dernière je me suis promenée dans des parcelles de variétés de luzerne semées au printemps 2021 pour remarquer rapidement qu’il y avait quelque chose qui clochait…Mais, c’est quoi ça? Ah non! Des petits insectes verts dans mes jeunes pousses de luzerne! GRRR!

Amarante tuberculée : on passe en zone orange

La situation dégénère au Québec en ce qui concerne l’amarante tuberculée, selon Stéphane Myre, de Bayer Crop Science. «Les nouveaux cas d’infestation se multiplient, dit-il. On en voit beaucoup en Montérégie et sur la Rive-Nord, entre autres. On voit clairement que la semence a été disséminée.»

PUBLICITÉ

Désherbage avec le robot BlueBob 2.0

Un nouveau prototype de BlueBob, un robot opérant sur six rangs, entièrement électrique et à navigation autonome, est en essai dans les champs pour le désherbage mécanique des betteraves sucrières depuis ce printemps. Ultimement, BlueBob va pouvoir désherber aussi d’autres cultures.