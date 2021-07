Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site internet au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

PUBLICITÉ

La consommation de viande face à la hausse des prix

Après avoir affiché une augmentation continue dans les dernières années, la consommation de viande recule depuis un an.

Blogue Profession agriculteur: Battre notre record de rendement? Mirage!

Après 10 mois de travail depuis la date de semis en septembre 2020, l’entretien, les suivis d’automne, l’inquiétude de la traversé de l’hiver et l’espoir de la renaissance du printemps qui se concrétise et on pouvait apercevoir notre objectif se rapprocher…

PUBLICITÉ

Les poulets s’adaptent à une plus longue période de noirceur

Une étude menée par l'équipe de l'Université de la Saskatchewan démontre que les poulets à griller apprennent quand leurs poulaillers s'assombrissent et ajustent leurs habitudes alimentaire en conséquence.