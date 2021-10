Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les articles les plus consultés sur notre site au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Les Éleveurs de porcs implorent Olymel de prioriser les porcs du Québec

Alors que les porcheries sont encore surchargées de porcs prêts à l’abattage malgré la fin de la grève à l’abattoir d’Olymel de Valley-Jonction, les Éleveurs de porcs du Québec implorent Olymel de prioriser les porcs du Québec suite à sa décision de fermer l’activité d’abattage de porcs à l’usine de Princeville.

Blogue Profession agriculteur: 5 facteurs de succès agronomique

On capitalise de plus en plus sur les effets de nos couverts végétaux. Hier, on a récolté 16 150 kg/ha de maïs à 24% d’humidité sur des bandes-tests de 45 unités d’azote seulement. Le même rendement que nos bandes d’évaluations de 100-150-200 unités d’azote total.

Défi soya: Comment détecter les problèmes au champ avec l'imagerie satellite?

Avec l'aide de l'imagerie satellite et une plateforme numérique, il est possible de dépister l’ensemble de vos champs en peu de temps.