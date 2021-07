Nouvelles les plus populaires de semaine

Voici les les nouvelles les plus consultées sur notre site au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Les taux d'intérêt, le plus grand risque pour les producteurs

La dette agricole au pays a continué de croitre dans la dernière année mais à son rythme le plus bas en six ans, rapporte Statistique Canada. Malgré tout, l'économiste en chef de Financement agricole Canada affirme que la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt est le « nuage le plus sombre » dans ce tableau par ailleurs optimiste.

Bilan des cultures: Semaine se terminant le 9 juillet

Les bonnes précipitations des dernières semaines continuent de profiter aux cultures. Par contre, celles de la dernière semaine auront été dispersées et variables selon les régions.

Experts fourragers: Solution pour votre foin qui chauffe

Comparativement à la production d’ensilage, la production de foin est plus sensible aux aléas de la météo et entraine des défis supplémentaires pour le producteur. Le facteur clé pour réussir un foin de qualité et maintenir sa valeur nutritionnelle est sa teneur en matières sèches lors de la récolte.